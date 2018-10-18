"Стоять 15 людей і вимагають збирати речі": вдова Вороненкова Максакова заявила про захоплення своєї квартири

За словами Максакової, до захоплення квартири може бути причетний колишній начальник відділу Слідчого комітету Одінцовського району Московської області Денис Панаїтов.

Вдова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, оперна співачка Марія Максакова заявила про захоплення невідомими квартири в Києві, в якій вона живе разом із сином.

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"Мені подзвонила няня і повідомила, що в квартирі, де я живу, ламають двері. Просто зараз двері вже зламані, 15 людей стоять у коридорі і вимагають збирати речі", - розповіла вона виданню "Гордон".

Максакова розповіла, що у заблокованій квартирі перебувають її син і няня, на місце викликали поліцію. Сама співачка зараз не в Києві, але через ситуацію з квартирою терміново вилітає до столиці.

За словами Максакової, до захоплення квартири може бути причетний колишній начальник відділу Слідчого комітету Одінцовського району Московської області Денис Панаїтов. Вдова Вороненкова звинувачує його в крадіжці її квартири в Москві. Крім того, саме Панаїтова співачка вважала підозрюваним у вбивстві її чоловіка.

22 березня 2017 року до Панаїтова перейшло право власності на московську квартиру Максакової, а наступного дня її чоловіка застрелили.

"Панаїтов свою частину договору так і не виконав. Я півтора місяця наполягала на тому, що саме у нього був мотив для вбивства", – розповіла Максакова.

Співачка каже, що київська квартира заарештована за рішенням суду і будь-які маніпуляції з нею незаконні. В Україні проти Панаїтова відкрили кримінальне провадження за статтею за шахрайство, але колишній російський чиновник не з'являється на допити і ховається від українських правоохоронців на території РФ.

"Тому суд заарештував київську квартиру. Незважаючи на це, люди Панаїтова зламали замки і заблокували у квартирі мого сина Ваню і його няню", – розповіла Максакова.

Як повідомлялося, Максакова періодично отримує погрози з Росії.