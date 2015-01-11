Бойовики за ніч 18 разів обстріляли українських військових і житлові квартали кількох населених пунктів

Про це повідомляє прес-центр АТО станом на 07:00 ранку 11 січня.

"Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції ускладнюється. За ніч незаконні збройні формування 18 разів порушили режим припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Зокрема, бандформування обстрілювали з гранатометів околиці населених пунктів Новотошковське, Чернухіно, Озирянівка, Нікішино та двічі - новий термінал донецького аеропорту. З мінометів двічі було обстріляне Щастя.

Читайте такожОБСЄ: 80% випадків порушення припинення вогню зафіксовано в районі Донецького аеропортуПід артилерійські обстріли потрапили Трьохізбенка, Новомихайлівка, Піски та ТЕЦ у місті Щастя.

Під вогонь реактивних систем залпового вогню «Град» двічі потрапило селище Кримське, Кряківка, де загинули дві жінки та дитина, Тепле та метеовежа донецького летовища.

"Українські військові дотримуються режиму припинення вогню. Однак, у випадках загрози їхньому життю, вони щоразу адекватно відповідають бойовикам вогневими ударами, не завдаючи шкоди мирному населенню", - сказанов повідомленні.