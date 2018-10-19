Львівські ресторани дозволили клієнтам платити на свій розсуд: перший же день акції виявився збитковим

Іноді люди платили у десятки разів менше від справжньої вартості обіду.

Львівські ресторани приєдналися до Бієнале довіри. У перший день фестивалю у закладах клієнтам дають "відкритий чек" – людям пропонують самим визначити суму оплати замовлення.

У акції довіри взяли участь понад три десятки ресторанів Львова, повідомляє Zaxid.net. Проте перший же день такої акції виявився збитковим для рестораторів.

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"Ось, у чеку 790 гривень, а люди оплачують 210 гривень. Ну, були і випадки, коли залишали лише 5 гривень, хоча замовлення, звичайно, на значно більшу суму", – пояснив офіціант одного із ресторанів-учасників акції.

У ресторані кажуть: економлять на довірі здебільшого люди, які цілеспрямовано прийшли на акцію. Ті ж, хто про неї не знав, платять чітко по чеку.

Армандо, турист із Каліфорнії, пояснює: "Я заплатив стільки, скільки виходило по чеку. Це 158 гривень".

Тепер деякі ресторани вимушені припинити акцію, оскільки деякі клієнти замовляють цілі бенкети і просто не оплачують, повідомляє видання.

Схожі акції раніше відбувались у європейських містах. В Україні такий експеримент провели вперше.

Як повідомляв УНІАН, у Каліфорнії заборонять використання пластикових соломинок у ресторанах.