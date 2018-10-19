Адвокат Балуха заявив, що відвідувати політв'язня дозволять з 3 листопада

Відвідини незаконно засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який вчора був етапований у виправну колонію № 2 м.Керч, будуть дозволені з 3 листопада.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Кримської правозахисної групи з посиланням на адвоката Балуха.

"Сьогодні вранці, 19 жовтня, адвокат Володимира Балуха прибув у "Виправну колонію № 2 Управління ФСВП по Республіці Крим і м. Севастополь" у Керчі. Адміністрація колонії підтвердила захиснику, що українець вчора був доставлений у колонію і перебуває "на карантині". Відвідини Володимира Балуха дозволені з 3 листопада", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха в окупованому Криму 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України. Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисяч гривень).

Другу справу за ч.2 ст. 321 КК РФ (застосування насильства стосовно співробітника місця тримання під вартою у зв'язку зі здійсненням ним службової діяльності, карається позбавленням волі на строк до п'яти років) стосовно активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокову голодовку на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.

На час етапування Балух вирішив тимчасово припинити голодовку. У своєму листі він зазначив, що продовжить голодувати, коли прибуде до російської колонії.

За даними адвоката Дмитра Дінзе, в Балуха після більш як 200 днів голодовки є підозра на виразку або панкреатит.