В Одесі затримали чоловіка, у якого в сумці був пістолет і саморобні вибухові пристрої

Затриманим виявився 38-річний житель Миколаївської області.

В Одесі правоохоронці затримали на вулиці чоловіка, в сумці якого був пістолет і саморобні вибухові пристрої.

Читайте такожВ Одесі затримали місцевого жителя за незаконний збут зброї і боєприпасів

Як повідомили УНІАН в Управлінні поліції охорони в Одеській області, чоловіка затримано в Малиновському районі міста в п'ятницю, 19 жовтня.

«При патрулюванні території міста на вулиці Маковій поліцейські охорони помітили невідомого зі спортивною сумкою, який, побачивши патрульний автомобіль, почав поводитися підозріло і намагався втекти», - повідомили в управлінні.

Відзначається, що при поверхневому огляді у чоловіка виявлено травматичний пістолет без документів на право носіння та гумові патрони до нього, металошукач і предмети, які, за попередніми даними, є саморобними вибуховими пристроями.

Затриманим виявився 38-річний житель Миколаївської області.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції для подальшого з'ясування обставин події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться відповідні невідкладні заходи.