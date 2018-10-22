У Львові сьогодні починається опалювальний сезон

Опалювальний сезон для бюджетних установ міста розпочався 10 жовтня на підставі листів-звернень від керівників закладів.

У Львові сьогодні, 22 жовтня, розпочинається опалювальний сезон у житловому секторі та для інших категорій споживачів.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Як зазначається у повідомленні, відповідно до розпорядження міського голови Львова «Про початок опалювального сезону 2018−2019 років» КП «Львівтеплоенерго» та КП «Залізничнетеплоенерго» розпочинають подачу опалення до усіх житлових будинків.

«Прийнято рішення, з понеділка, 22 жовтня, розпочати опалювальний сезон для населення та інших категорій споживачів теплопостачальних підприємств. В опалювальному сезоні 2018-2019 років ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаватиме опалення до більше 1600 житлових будинків, 198 освітніх закладів (школи, садочки) та 46 медичних закладів (лікарні, поліклініки). ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подаватиме опалення до 524 житлових будинків, 42 закладів освіти (школи і садочки) і 6 медичних установ», - повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

У міській раді Львова зазначили, що опалювальний сезон для бюджетних установ міста розпочався 10 жовтня на підставі листів-звернень від керівників закладів.