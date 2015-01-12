Україна посіла 127-е місце в рейтингу свободи слова
13:27, 12 січня 2015Суспільство
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Україна посіла 127-е місце в рейтингу свободи слова за даними щорічної доповіді World Press freedom-2014 міжнародної організації "Репортери без кордонів".
Україна посіла 127-е місце в рейтингу свободи слова /acommunicationblog.wordpress.com
Порівняно з минулим роком Україна опустилася на одну позицію в рейтингу, що включає 180 країн світу, і розташувалася між Колумбією і Афганістаном, повідомляє "ЄвроПравда".
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Рейтинг очолила Фінляндія, у першу п'ятірку також увійшли Нідерланди, Норвегія, Люксембург і Андорра.
У топ-10 рейтингу далі розташувалися Ліхтенштейн, Данія, Ісландія, Нова Зеландія і Швеція.
Росія в рейтингу зайняла 148-е місце, як і рік тому.
Замикають список Китай, Сомалі, Сирія, Туркменістан, Північна Корея та Еритрея.
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