Україна посіла 127-е місце в рейтингу свободи слова

Порівняно з минулим роком Україна опустилася на одну позицію в рейтингу, що включає 180 країн світу, і розташувалася між Колумбією і Афганістаном, повідомляє "ЄвроПравда".

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Рейтинг очолила Фінляндія, у першу п'ятірку також увійшли Нідерланди, Норвегія, Люксембург і Андорра.

У топ-10 рейтингу далі розташувалися Ліхтенштейн, Данія, Ісландія, Нова Зеландія і Швеція.

Росія в рейтингу зайняла 148-е місце, як і рік тому.

Замикають список Китай, Сомалі, Сирія, Туркменістан, Північна Корея та Еритрея.