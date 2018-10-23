У Греції арештували українського моряка і звинуватили в наркоторгівлі: справа має низку незрозумілих деталей

Контейнеровоз Erato (прапор Ліберії) перебував у районі "з підозрілою активністю, пов'язаною з торгівлею наркотиками".

У Греції заарештовано українця - капітана іноземного судна, яке перебувало у районі «з підозрілою активністю», пов'язаною з торгівлею наркотиками.

Як повідомив УНІАН представник прес-служби, керівник проектів благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» Андрій Шевченко, вчора до організації звернулися родичі жителя Одеси Володимира Шемонаєва, який працював капітаном на судні Erato (IMO: 9472103, MMSI: 636015002, позивний A8XZ4, прапор Ліберії).

Як зазначив Шевченко, по закінченню рейсу, прямуючи в Україну на початку жовтня, Шемонаєва було затримано в аеропорту Афін, нібито за запитом Інтерполу. Потім моряка заарештували.

Підставою для подібних дій грецьких правоохоронців стала інформація про перебування зазначеного судна «в районі з підозрілою активністю, пов'язаною з торгівлею наркотиками». При цьому, як зазначив Шевченко, саме судно після затримання українця безперешкодно залишило Афіни і на даний час продовжує працювати. Крім того, весь екіпаж змінився і безперешкодно відбув додому.

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Як акцентує Шевченко, не було проведено жодної експертизи і не пред'явлено жодного доказу, який може свідчити про вагомі підстави для затримання українця.

Відзначається, що сама справа, в рамках якої затримано громадянина України, розглядається компетентними органами Іспанії, і влада Греції заявила про наміри екстрадиції Шемонаєва саме в цю країну.

«Зараз в Республіці Греція перебуває омбудсмен України. З огляду на те, що Шемонаев завжди характеризувався тільки позитивно, є ентузіастом своєї справи, паралельно з роботою на флоті викладав і виховав плеяди професіоналів, сім'я сподівається, що цей випадок стане об'єктом її переговорів. Також, що вона буде сприяти захисту прав і свобод нашого співвітчизника, справедливому і швидкому розгляду даної справи у Греції і поверненню моряка додому», - підкреслив Шевченко.

Як повідомила УНІАН дочка Шемонаєва Алла Кирилюк, сьогодні, 23 жовтня, в Афінах українському капітану мають вручити європейський ордер на арешт. При цьому, на її думку, те, що відбувається в Греції - бажання бюрократично затягнути і заплутати справу.

«Моряки у таких ситуаціях часто залишаються крайніми - без надії на справедливий розгляд», - сказала дочка капітана, додавши, що родичі вже зверталися з проханням про допомогу до різних інстанцій, включаючи МЗС України, але безрезультатно.

На даний час її 58-річний батько утримується в Корідаллосі - найбільшій грецькій в'язниці суворого режиму.

Родичі арештованого українця припускають, що під «районом з підозрілою активністю, пов'язаною з торгівлею наркотиками» мається на увазі те, що частина рейсу контейнеровоза Erato здійснювалася на Колумбію, де мають місце факти виявлення незаконної торгівлі наркотиками. Нібито в зазначеному районі була затримана яхта з наркотиками, і час її затримання збігся з періодом перебування там Erato. Нібито у правоохоронців виникли питання, яким чином наркотики виявилися на борту яхти.

«У зв'язку з цим перевіряють всі судна, які перебували там у певний час. Однак, в такому випадку незрозуміло, чому сам контейнеровоз і вся команда безперешкодно залишили Грецію, а батька затримали, тільки коли він змінився і вже прямував додому - в Україну», - сказала Кирилюк.

Вона також акцентує, що ні сам Шемонаєв, ні родичі досі не знають, в чому саме полягає підозра іспанської влади, яка звернулася до Інтерполу.