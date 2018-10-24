Журналісти розповіли, як уряд збирається стягувати податки із заробітчан (відео)
00:31, 24 жовтня 2018Суспільство
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В Кабміні виношують законодавчі ініціативи щодо оподаткування зароблених на чужині коштів.
Уряд збирається стягувати податки з заробітчан.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Куди тільки не їдуть українці в пошуках кращого життя. Тільки у Польщі українців близько 2 мільйонів. Левову частку надходжень з-за кордону дають заробітчани. І в уряді замислились - це ж не оподатковані гроші.
Тому вже виношують законодавчі ініціативи щодо оподаткування зароблених на чужині коштів. Адже українці, які не сплачують податки, не можуть претендувати на пенсію.
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