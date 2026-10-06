На Одещині людям заборонили наближатися до узбережжя: в ОВА пояснили причину

Після завершення курортного сезону моніторинг узбережжя на наявність вибухових пристроїв не проводитиметься, тому безпеку людям ніхто не може гарантувати.

В Одесі та Одеській області військові та адміністрація спільним наказом заборонили пересування цивільних узбережжям Чорного моря, оскільки регулярний моніторинг дна та акваторії на наявність вибухових пристроїв зараз не проводиться.

Як пояснили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації, із завершенням оздоровчого сезону заборона на перебування тепер діє, у тому числі на ділянках, які були офіційно відкриті влітку.

"Ці ділянки пройшли обстеження на предмет безпеки – обстежено дно, акваторія, відбувався постійний моніторинг територій, де відпочивають люди. Коли звершується сезон, дія попереднього наказу – про відкриття відповідних пляжів – скасовується. Відповідно, постійний моніторинг акваторії та суходолу не відбувається. У разі виникнення ситуації, коли до берега наблизився вибухонебезпечний предмет, відсутні заходи для запобігання тяжким наслідкам", - підкреслили в ОВА.

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Як пояснили в адміністрації, на пляжах вже не працюють спостережні пункти, немає відповідних обстежень, але деякі громадяни продовжують відвідувати пляжі та наражають себе на небезпеку. Тобто постає питання щодо життя та здоров’я людей, які виходять до моря.

Як зазначили в пресслужбі, для того, щоб відбулася детонація вибухового предмета, не обов’язково його чіпати, адже в дію відповідні засоби можуть приводитися по-різному, а забезпечити безпеку людей на узбережжі, протяжністю майже 300 км, під час війни фізично неможливо.

"На жаль, неодноразові випадки підтверджують – страждають не тільки ті, хто наражає себе на небезпеку, а й люди, які випадково опинилися поруч. Надати їм допомогу, або убезпечити від цих випадків, враховуючі довжину узбережжя, ніхто не зможе", - пояснили в пресслужбі.

До того ж, як зазначають у відомстві, з погіршенням погодних умов почастішають випадки прибиття до берега мін. Крім того, під час бойової роботи Сил оборони у море падають безпілотники, що теж є загрозою для населення. Випадки, коли збиті дрони "плавали" в акваторії, відбувалися неодноразово.

"Тому ми просимо людей утриматися від відвідування пляжних ділянок, у тому числі тих, які були обстежені водолазами перед курортним сезоном. Просимо з розумінням поставитися до цих вимог безпеки", - наголосили в ОВА.

У пресслужбі додали, що вже попереджено власників, орендарів ділянок, які є популярними серед населення. Зокрема, такі як зона Аркадії, де працює дуже багато розважальних закладів. Зокрема, всі бізнесмени, які працюють на узбережжі, повинні привести свій бізнес (заклади) у стан, відповідно з безпековими умовами.

"Багато чого залежить від відповідального ставлення людей. Неможливо "тримати за руку" кожного – люди повинні з відповідальністю ставитися до свого життя. Зі свого боку, маємо попередити – на даний момент на постійній основі не обстежуються дно та акваторія. Це дуже важливий момент", - акцентували в ОВА.

За даними Одеської МВА, протягом оздоровчого сезону 2026 року на морі врятовано 842 людини, серед них – 130 дітей.

"Цього літа наші рятувальники не лише допомагали людям на воді, а й обстежували узбережжя, виявляли вибухонебезпечні предмети та працювали в умовах мінної небезпеки", - зазначили в МВА.

Особливий режим на узбережжі Одещини: що відомо

Як писав УНІАН, напередодні, 6 жовтня, стало відомо, що в Одеській області встановлено особливий режим на узбережжі – заборонено перебування цивільних та рух транспорту. Про це свідчить спільний наказ начальника Одеської обласної військової адміністрації та командира оперативно-тактичного угруповання "Одеса". У ньому йдеться про обмеження на узбережжі Чорного моря, у затоках, внутрішніх морських водах у межах пляжних зон та на територіях пляжних зон, розташованих у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території регіону. Згідно з документом, виключення є для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії України, прикордонників, працівників СБУ, ДСНС, швидкої медичної допомоги тощо.

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