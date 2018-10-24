У Львівській області затримали чоловіка при спробі вивезти на авто до Польщі 17 кг бурштину

Зловмисник сховав контрабандне каміння під декоративною обшивкою чотирьох дверей автомобіля Volkswagen.

У пункті пропуску «Рава-Руська» (Львівська область), на українсько-польському кордоні, правоохоронці виявили у громадянина України майже 17 кг бурштину, схованого під обшивкою дверей автомобіля.

Читайте такожУ Рівному затримали поліцейського, який перевозив на службовому авто 15 кг бурштину

Як повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону, сьогодні 24 жовтня, о 06.00, в пункт пропуску «Рава - Руська» прибув автомобіль Volkswagen, під керуванням 24-річного громадянина України, який прямував до Польщі і обрав смугу руху «зелений коридор».

«Під час огляду транспортного засобу прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили 16,9 кг необробленого бурштину різної форми, різних розмірів, жовтого та коричневого кольору (бурштин), яке знаходилося під декоративною обшивкою чотирьох дверей автомобіля. Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами. Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи», - інформують у відомстві.

Як поінформували у Головному управлінні ДФС у Львівській області, щодо громадянина складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.