На Житомирщині СБУ вилучила понад три тонни бурштину-сирцю (фото)

Під час низки обшуків у Житомирі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю.

На Житомирщині під час обшуків СБУ вилучила понад три тонни бурштину-сирцю.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, сьогодні на Житомирщині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили в організаторів та учасників незаконного бурштинового бізнесу понад три тонни необробленого каменю бурштину.

«Так, під час низки обшуків у Житомирі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю. Ці обшуки продовжуються», - уточнили в СБУ.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 (порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля) Кримінального кодексу України.