На Житомирщині СБУ вилучила понад три тонни бурштину-сирцю (фото)
На Житомирщині під час обшуків СБУ вилучила понад три тонни бурштину-сирцю.
Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.
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Як зазначається у повідомленні, сьогодні на Житомирщині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили в організаторів та учасників незаконного бурштинового бізнесу понад три тонни необробленого каменю бурштину.
«Так, під час низки обшуків у Житомирі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю. Ці обшуки продовжуються», - уточнили в СБУ.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 (порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля) Кримінального кодексу України.