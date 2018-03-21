На Житомирщині СБУ вилучила понад три тонни бурштину-сирцю (фото)

17:15, 21 березня 2018
Суспільство
2368
Наразі триває досудове слідство / фото ssu.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

Читайте такожНа Житомирщині затримали чоловіка за незаконне переправлення росіянина через кордон України

Як зазначається у повідомленні, сьогодні на Житомирщині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили в організаторів та учасників незаконного бурштинового бізнесу понад три тонни необробленого каменю бурштину.

«Так, під час низки обшуків у Житомирі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю. Ці обшуки продовжуються», - уточнили в СБУ.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 (порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля) Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бурштин#новини Житомирщини