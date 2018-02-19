Під час слідчих дій співробітники СБ України виявили обладнання для видобутку «сонячного каменю»

Сьогодні на Житомирщині СБУ та Нацполіція припинили діяльність угруповання копачів бурштину.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією припинили в Овруцькому районі Житомирщини діяльність угруповання нелегальних копачів бурштину",- сказано у повідомленні.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці 19 лютого провели низку обшуків в організаторів та учасників нелегального бізнесу.

Під час слідчих дій співробітники СБ України виявили обладнання для видобутку «сонячного каменю» загальною вартістю майже двадцять тисяч доларів США та майже кілограм видобутого бурштину-сирцю

різних фракцій.

У зловмисників також вилучено арсенал вогнепальної зброї із великою кількістю набоїв.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження.