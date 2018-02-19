На Житомирщині СБУ та Нацполіція припинили діяльність угруповання копачів бурштину
Сьогодні на Житомирщині СБУ та Нацполіція припинили діяльність угруповання копачів бурштину.
Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.
"Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією припинили в Овруцькому районі Житомирщини діяльність угруповання нелегальних копачів бурштину",- сказано у повідомленні.
У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці 19 лютого провели низку обшуків в організаторів та учасників нелегального бізнесу.
Під час слідчих дій співробітники СБ України виявили обладнання для видобутку «сонячного каменю» загальною вартістю майже двадцять тисяч доларів США та майже кілограм видобутого бурштину-сирцю
різних фракцій.
У зловмисників також вилучено арсенал вогнепальної зброї із великою кількістю набоїв.
Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження.