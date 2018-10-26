У Львові автівки в довжелезному заторі розчистили дорогу для "швидкої": відео стало хітом соцмереж

При цьому, жоден автомобіліст не намагався схитрувати, ставши позаду «швидкої» для подолання затору.

У мережі з’явилося відео зі Львова, як машини у заторі на вулиці Княгині Ольги прижимаються до узбіччя заради того, аби машина «швидкої допомоги» із увімкненими проблисковими маячками змогла проїхати.

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На відео, яке було оприлюднене на сторінці «Так люблю той Львів» у Twitter, можна побачити, як автомобілі у заторі на двосмуговій дорозі звільняють місце для «швидкої», аби та змогла проїхати посередині проїжджої частини.

При цьому, жоден автомобіліст не намагався схитрувати, ставши позаду «швидкої» для подолання затору.

«Щось таки трохи в головах людей змінюється в кращу сторону», – йдеться в анотації до відео.

Відео: Андрій Проць