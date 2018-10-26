27 жовтня о 14:00 на Центральній міській площі міста Прилуки відбудеться фінальна частина найбільшого в Україні скульптурного пленеру.

10 найвідоміших українських скульпторів презентують шедеври, які вони створювали під відкритим небом протягом двох місяців. Усі 10 скульптур присвячені темі «Історія та духовність».

Очолив колектив скульпторів народний художник України, професор Микола Білик.

Подія такого масштабу унікальна не тільки для Прилук, а й для всієї України.

Адже руками Миколи Білика створені пам'ятники: княгині Ользі, Кирилу, Мефодію та Андрію Первозванному; Ярославу Мудрому; Архангелу Михаїлу; офіцерам Служби зовнішньої розвідки України та навіть Тарасу Шевченку на Кубі.

Проект проходить за підтримки громадського діяча Сергія Коровченка. По завершенню проекту, скульптури будуть переданні громаді міста Прилуки.

Автором ідеї скульптурного пленеру є Юрій Комельков, український мистецтвознавець, автор книги «Ukraine. The Best».

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