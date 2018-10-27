Цієї ночі Україна переходить на зимовий час (відео)

Однак у наступному році Україна разом з Євросоюзом може скасувати щорічне переведення годинників.

У ніч на неділю, 28 жовтня, Україна повернеться до свого географічному часу, який на противагу введеному "літньому" у ХХ столітті стали називати "зимовим".

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Стрілки годинника о 4:00 ранку потрібно буде перевести на годину назад – до позначки 3:00, передає ТСН. Це дасть можливість, завівши будильник на ранок, спати на годину довше, ніж зазвичай. Таке переведення годинника в останню неділю жовтня регулюється постановою уряду від 1996 року.

Україна переходить на "зимовий" час разом з Євросоюзом і понад 70 країнами світу. Однак протягом цього року в ЄС відбулися серйозні дискусії щодо доцільності існування окремого "літнього" часу. Континентальне керівництво дійшло висновку про скасування процедури переведення годинників в 2019 році. Однак досі не зрозуміло, чи залишиться Європа на географічному "зимовому" часі, або ж вибере так званий "літній". Від цього залежить, скільки ще раз будуть переводити годинники в наступному році.

У Мінекономрозвитку підтвердили, що Україна скасує перехід на літній і зимовий час слідом за Євросоюзом.

В Україні вже висловили готовність наслідувати будь-яке рішення ЄС щодо зміни обчислення часу. Для цього знадобиться ухвалення нових нормативно-правових актів. Очікується, що в березні 2019 року відбудеться останній перехід на "літній" час. І далі Україна і Євросоюз або залишаться в його межах, або ще раз переведуть стрілки годинника в жовтні 2019 року. Після цього в 2020 році вже ніяких переходів з одного часу на інший бути не повинно.