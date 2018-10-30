Прес-конференція щодо програми закупівель до публічних бібліотек відбудеться вже 31 жовтня

Про обрані книжки для закупівлі до бібліотек, випробування на шляху Інституту книги й досі не затверджені 120 мільйонів гривень можна буде почути на прес-конференції щодо програми поповнення фондів публічних бібліотек.

Ми розповімо про те, як впроваджуємо програму в межах закону в надзвичайно короткий термін, яким чином екперти обирали переможців і що ми будемо робити далі.

За два дні 36 експертів опрацювали понад 2700 книжок. Повний список експертної ради шукайте тут.

У прес-конференції візьмуть участь люди, які безпосередньо відбирали книжки й організовували програму:

Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги

Юрій Рибачук, заступник Міністра культури України

Артем Лобанов, керівник відділу по роботі з бібліотеками та оцифрування

Тетяна Ярошенко, членкиня Експертної ради, проректорка Національного університету "Києво-Могилянська Академія";

Ірина Батуревич, членкиня Експертної ради, культурна менеджерка, журналістка "Читомо".

Для команди Інституту книги головною метою було діяти в рамках затверджених нормативних документів програми, однак із єдиною метою - забезпечити ефективні та прозорі закупівлі в наявних умовах.

Якщо ви представник/представниця медіа, реєструйтеся: https://goo.gl/forms/9QXor8nIirEBjFv33

Зустріч відбудеться о 12:30 у музеї імені Тараса Шевченка за адресою бул. Т. Шевченка, 12.