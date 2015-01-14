Під час обстрілу бойовиками Горлівки згорів магазин

21:11, 14 січня 2015
Суспільство
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Бойовики обстріляли Горлівку, один зі снарядів влучив і зруйнував місцевий магазин.

Бойовики обстріляли Горлівку - згорів магазин /скриншот с записи

Про це повідомляє "Інформатор". Один зі снарядів бойовиків влучив в магазин, сталося загоряння. Вибуховою хвилею вибило шибки в найближчому багатоповерховому будинку.

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Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли селище Старий Айдар у Луганській області та місто Щастя.

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