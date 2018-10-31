Business Insider назвав вербувальне відео армії України одним з найкращих у світі

Ролик про службу в українській армії опинився на другому місці рейтингу видання.

Створення відео для вербування нових рекрутів для армії – це завжди виклик. Невеликий телевізійний ролик повинен переконати когось присвятити життя службі в збройних силах своєї країни.

США традиційно закладають у таку рекламу правдивий і перевірений меседж: «Твоє життя буде кращим тому, що ти приєднався до команди». Америка вкладає надзвичайні зусилля, щоб створити чудові, переконливі реклами, які сіють зерно патріотизму і обов’язку. Але є й інші країни.

Про це пише видання Business Insider, яке склало список найкращих вербувальних військових відео з усього світу. Всього до рейтингу увійшло 7 роликів. На перше місце видання помістило відео Збройних сил Швеції. Першість скандинавська країна завоювала завдяки почуттю гумору. Адже ролик спочатку висміює усі можливі кліше, які часто фігурують у подібних відео.

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«Ми не можемо запропонувати тобі щось на зразок вступних сцен з кіно, де моделі позують так, ніби вони морські піхотинці. І ми не можемо гарантувати, що у тебе буде можливість раптом вискочити з води з незрозумілою футуристичною зброєю в руках. Ми не можемо запропонувати тобі участь у таємних операціях на невідомій території. І до сміху драматичної музики на фоні теж не буде, так само як і мого крутого американського голосу», - говорить закадрових голос англійською мовою в шведському ролику.

В наступний момент в кадрі прості шведські військові на тренуванні.

«Але ми можемо запропонувати тобі нашу реальність. Це підготовка до роботи, на якій ти зможеш щось змінити. Насправді», - кажуть вони.

Видання зауважує, що лише через шведський гумор і прямоту ролик Сухопутних військ України опинився на другому місці. В ньому історія українського піхотинця розповідається через образ звичайної лопати.

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«Навряд чи якесь військове спорядження має більше значення для солдатів по всьому світі ніж лопата чи шанцеві інструменти. Відео з України – це шедевр з точки зору виробництва і оповіді. Це відео неперевершене», - пише видання, додаючи, що було не так просто помістити його на друге місце. Однак, шведський життєвий гумор взяв гору.

На третьому місці опинився ролик Збройних сил Нідерландів, який чітко дає зрозуміти, що армії країни не потрібні дурники, які думають, що військова служба – це весело. Відео про ВДВ Росії опинилося на четвертому місці через «заразність» пісні, яку співають нібито російські військові. Але ролик триває аж три хвилини і навряд чи він офіційний. Також до рейтингу увійшли вербувальні матеріали Ірландії, Великої Британії і Південної Кореї.