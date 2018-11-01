Monatik випустив проникливий кліп "Зашивает душу" (відео)

Сам співак зізнається, що ця робота про людей, які допомагають проходити найрізноманітніші, часом складні життєві ситуації.

MONATIK випустив кліп на сингл "Зашивает душу", який увійде в його третій альбом.

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Це восьма за рахунком спільна відеоробота артиста і режисера Таню Муіньо. Це інтимне одкровення без спецефектів. Сам співак зізнається, що ця робота про людей, які допомагають проходити найрізноманітніші, часом складні життєві ситуації.

Зйомки відео проходили в Італії (Венеції та на озері Комо). На цих локаціях знімався фільм про Джеймса Бонда, кліп "All of me" - John Legend, а також епізоди космічної саги "Зоряні війни".

Для однієї зі сцен героям довелося навіть піти на ризик і на прохання режисера стрибнути в Венеціанський канал.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня українська співачка Ані Лорак презентувала пісню "Сон". В її нової пісні є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили в ній підтекст.