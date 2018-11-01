У Харкові померла відома ведуча

Ведуча майже два роки боролася з раком лівої нирки.

У Харкові померла відома українська телеведуча й журналіст Світлана Федоренко.

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Про це у Facebook повідомила її подруга Ганна Самсонова. "Світлану знали як талановиту журналістку-редактора дитячих програм на колишньому державному телеканалі ОТБ. Вона завжди була в гарному настрої та допомагала іншим. Ми тебе будемо пам'ятати завжди", - написала Самсонова.

Федоренко майже два роки боролася з раком лівої нирки й метастазами клубової кістки.

У Світлани залишилася донька Анастасія, яка в 2017 році закінчила школу.

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