У Харкові померла відома ведуча
22:00, 01 листопада 2018Суспільство
4490 0
Ведуча майже два роки боролася з раком лівої нирки.
У ведучої був рак / фото УНІАН
У Харкові померла відома українська телеведуча й журналіст Світлана Федоренко.
Читайте такожПомер відомий український режисер
Про це у Facebook повідомила її подруга Ганна Самсонова. "Світлану знали як талановиту журналістку-редактора дитячих програм на колишньому державному телеканалі ОТБ. Вона завжди була в гарному настрої та допомагала іншим. Ми тебе будемо пам'ятати завжди", - написала Самсонова.
Федоренко майже два роки боролася з раком лівої нирки й метастазами клубової кістки.
У Світлани залишилася донька Анастасія, яка в 2017 році закінчила школу.
Федоренко померла від страшної хвороби
Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter