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У Харкові померла відома ведуча

22:00, 01 листопада 2018
Суспільство
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У ведучої був рак / фото УНІАН

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Про це у Facebook повідомила її подруга Ганна Самсонова. "Світлану знали як талановиту журналістку-редактора дитячих програм на колишньому державному телеканалі ОТБ. Вона завжди була в гарному настрої та допомагала іншим. Ми тебе будемо пам'ятати завжди", - написала Самсонова.

Федоренко майже два роки боролася з раком лівої нирки й метастазами клубової кістки.

У Світлани залишилася донька Анастасія, яка в 2017 році закінчила школу.

Федоренко померла від страшної хвороби

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак.

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Теги: #смерть#Харків#ведуча