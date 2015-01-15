Призначена дата розгляду скарги на вирок Пукачу

15:15, 15 січня 2015
Суспільство
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Апеляційний суд Києва призначив на 6 лютого на 10.00 розгляд апеляційної скарги на вирок колишньому генералу МВС Олексію Пукачу, який засуджений до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Рассмотрение жалобы на приговор Пукачу назначено на 6 февраля / УНИАН

Про це УНІАН повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. «Розгляд апеляції призначено на 6 лютого на 10.00», - зазначила вона.

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Говорячи про режим, в якому буде проходити судове засідання, вона сказала: «Оскільки були публічні заяви Яреми, Наливайченко і Авакова з приводу необхідності проводити слухання у відкритому режимі, я підготувала клопотання і буду просити суд, щоб він зняв гриф секретності з матеріалів справи».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного ув'язнення.

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