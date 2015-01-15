Призначена дата розгляду скарги на вирок Пукачу
15:15, 15 січня 2015Суспільство
513 0
Апеляційний суд Києва призначив на 6 лютого на 10.00 розгляд апеляційної скарги на вирок колишньому генералу МВС Олексію Пукачу, який засуджений до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Розгляд скарги на вирок Пукачу призначено на 6 лютого / УНІАН
Про це УНІАН повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. «Розгляд апеляції призначено на 6 лютого на 10.00», - зазначила вона.
Читайте такожСБУ: суд повинен публічно розглядати апеляцію на вирок Пукачу
Говорячи про режим, в якому буде проходити судове засідання, вона сказала: «Оскільки були публічні заяви Яреми, Наливайченко і Авакова з приводу необхідності проводити слухання у відкритому режимі, я підготувала клопотання і буду просити суд, щоб він зняв гриф секретності з матеріалів справи».
Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного ув'язнення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter