Призначена дата розгляду скарги на вирок Пукачу

Про це УНІАН повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. «Розгляд апеляції призначено на 6 лютого на 10.00», - зазначила вона.

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Говорячи про режим, в якому буде проходити судове засідання, вона сказала: «Оскільки були публічні заяви Яреми, Наливайченко і Авакова з приводу необхідності проводити слухання у відкритому режимі, я підготувала клопотання і буду просити суд, щоб він зняв гриф секретності з матеріалів справи».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного ув'язнення.