Пукач наполягає на причетності Кучми і Литвина до вбивства Ґонґадзе

Пукач повністю визнав свою провину, однак наголосив, що до злочину причетні колишній президент Леонід Кучма та глава його адміністрації Володимир Литвин, ідеться в сюжеті ТСН.

Керівництво МВС, СБУ та Генпрокуратури вже виступило за проведення надалі відкритого судового засідання.Чому це важливо і чим загрожує непрозорість слухань.

Георгія Гонгадзе вбили професійно, холоднокровно. Кілька судів встановили обставини злочину і троє вбивць, підручних генерала Пукача, отримали великі терміни ув'язнення ще шість років тому. Сам Пукач рік тому сів довічно. Коли пролунав вирок, Пукач назвав прізвища тих, хто мав сидіти з ним на лаві підсудних.

"Вам зрозумілий вирок?", - запитали його.

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"Він буде зрозумілий тоді, коли Кучма й Литвин будуть сидіти зо мною. Я все розповів під час слідства і під час суду. Хочете знати за мотив і за участь – спитайте в Кучми й Литвина", - наголосив Пукач.

Цій заяві передували допити колишнього президента, очні ставки Кучми й Пукача та мовчання Литвина. У вироку не згадана їхня провина, навіть після публічних заяв інших постраждалих від режиму.

Журналіста Олексія Подольського та колишнього депутата Олександра Єльяшкевича били й залякували смертю, якщо не припинять критикувати владу Кучми.

"Це зробили міліціонери на замовлення Кравченка і Кучми", - говорить Подольський.

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"Чітко зафіксований і первинне, і вторинне замовлення на моє фізичне усунення, коли Леонід Кучма вирішив уже добити мене", - зазначає Єльяшкевич.

Екс-генерал Пукач вирішив домогтися справедливого вироку й покарання не лише для себе, а й для замовників убивства журналіста. Була подана апеляція і посипалися скандали. Спочатку колегія суддів взяла самовідвід у повному складі. Потім з'явилися гучні звинувачення на адресу Кучми й Литвина – вони стосувалися саме загибелі Гонгадзе.

"Володимир Литвин, який тоді очолював Адміністрацію, який брав участь у всіх нарадах, здійснював координацію всіх заходів по нейтралізації опозиції. Я думаю, він мав би відповідати перед судом", - говорить міський голова Черкас Сергій Одарич.

"У 2013 році ми отримали інформацію про те, що за припинення справи проти Кучми була заплачена колосальна сума хабара – один мільярд доларів", - підкреслив колишній перший заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін.

Оточення колишнього керівництва держави продовжило шукати можливості врятувати репутацію шефів. Леонід Кучма, наприклад, взявся вирішувати ситуацію на Донбасі і отримав статус переговорника.

Тим часом країна чекала на початок відкритого розгляду апеляції Пукача. Цього вимагали не лише громадські організації та політики, про це вголос заговорили й найвищі правоохоронці – глави МВС, Генпрокуратури та СБУ. Їх підтримав і генералітет спецслужб.

"Навіть зараз робити справу Пукача закритою я розцінюю, як спробу відвести слідство від виходу на замовників убивства Гонгадзе", - говорить колишній голова СБУ (1991-1994 роки) Євген Марчук.

Однак Київський апеляційний суд розгляд справи оголошує закритим. Судді заявили про необхідність дотриматися державної таємниці, хоча не пояснють, в чому вона полягає.

Критики ж припускають, що є щонайменше дві версії такої поведінки. Мета перша - в непублічному режимі вивести Кучму й Литвина з-під удару. Мета друга - затулити рота потенційному головному свідкові проти них – Пукачу. Тепер генерал перебуває під щільною охороною спецслужб в ізоляторі СБУ. Якщо він отримає підтвердження строку, то буде переведений у загальну колонію, а там і досі існує ризик раптової смерті. Тоді – кінці в воду. Так вже було. Після загадкових смертей керівників Пукача – генералів Фере та Кравченка. Втім, суд завжди має можливість змінити своє рішення і розглядати апеляцію публічно. Тоді й країна зможе безсумнівно дізнатися, хто ж стоїть за найгучнішим вбивством України минулого десятиліття.