Пукач наполягає на причетності Кучми і Литвина до вбивства Ґонґадзе
Апеляційний суд Києва, що в закритому режимі розглядає справу Пукача, дав місяць на отримання доступу до державної таємниці учасникам процесу. Колишнього керівника Департаменту зовнішнього спостереження засуджено довічно за вбивство журналіста Георгія Ґонґадзе.
Пукач повністю визнав свою провину, однак наголосив, що до злочину причетні колишній президент Леонід Кучма та глава його адміністрації Володимир Литвин, ідеться в сюжеті ТСН.
Керівництво МВС, СБУ та Генпрокуратури вже виступило за проведення надалі відкритого судового засідання.Чому це важливо і чим загрожує непрозорість слухань.
Георгія Гонгадзе вбили професійно, холоднокровно. Кілька судів встановили обставини злочину і троє вбивць, підручних генерала Пукача, отримали великі терміни ув'язнення ще шість років тому. Сам Пукач рік тому сів довічно. Коли пролунав вирок, Пукач назвав прізвища тих, хто мав сидіти з ним на лаві підсудних.
"Вам зрозумілий вирок?", - запитали його.
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"Він буде зрозумілий тоді, коли Кучма й Литвин будуть сидіти зо мною. Я все розповів під час слідства і під час суду. Хочете знати за мотив і за участь – спитайте в Кучми й Литвина", - наголосив Пукач.
Цій заяві передували допити колишнього президента, очні ставки Кучми й Пукача та мовчання Литвина. У вироку не згадана їхня провина, навіть після публічних заяв інших постраждалих від режиму.
Журналіста Олексія Подольського та колишнього депутата Олександра Єльяшкевича били й залякували смертю, якщо не припинять критикувати владу Кучми.
"Це зробили міліціонери на замовлення Кравченка і Кучми", - говорить Подольський.
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"Чітко зафіксований і первинне, і вторинне замовлення на моє фізичне усунення, коли Леонід Кучма вирішив уже добити мене", - зазначає Єльяшкевич.
Екс-генерал Пукач вирішив домогтися справедливого вироку й покарання не лише для себе, а й для замовників убивства журналіста. Була подана апеляція і посипалися скандали. Спочатку колегія суддів взяла самовідвід у повному складі. Потім з'явилися гучні звинувачення на адресу Кучми й Литвина – вони стосувалися саме загибелі Гонгадзе.
"Володимир Литвин, який тоді очолював Адміністрацію, який брав участь у всіх нарадах, здійснював координацію всіх заходів по нейтралізації опозиції. Я думаю, він мав би відповідати перед судом", - говорить міський голова Черкас Сергій Одарич.
"У 2013 році ми отримали інформацію про те, що за припинення справи проти Кучми була заплачена колосальна сума хабара – один мільярд доларів", - підкреслив колишній перший заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін.
Оточення колишнього керівництва держави продовжило шукати можливості врятувати репутацію шефів. Леонід Кучма, наприклад, взявся вирішувати ситуацію на Донбасі і отримав статус переговорника.
Тим часом країна чекала на початок відкритого розгляду апеляції Пукача. Цього вимагали не лише громадські організації та політики, про це вголос заговорили й найвищі правоохоронці – глави МВС, Генпрокуратури та СБУ. Їх підтримав і генералітет спецслужб.
"Навіть зараз робити справу Пукача закритою я розцінюю, як спробу відвести слідство від виходу на замовників убивства Гонгадзе", - говорить колишній голова СБУ (1991-1994 роки) Євген Марчук.
Однак Київський апеляційний суд розгляд справи оголошує закритим. Судді заявили про необхідність дотриматися державної таємниці, хоча не пояснють, в чому вона полягає.
Критики ж припускають, що є щонайменше дві версії такої поведінки. Мета перша - в непублічному режимі вивести Кучму й Литвина з-під удару. Мета друга - затулити рота потенційному головному свідкові проти них – Пукачу. Тепер генерал перебуває під щільною охороною спецслужб в ізоляторі СБУ. Якщо він отримає підтвердження строку, то буде переведений у загальну колонію, а там і досі існує ризик раптової смерті. Тоді – кінці в воду. Так вже було. Після загадкових смертей керівників Пукача – генералів Фере та Кравченка. Втім, суд завжди має можливість змінити своє рішення і розглядати апеляцію публічно. Тоді й країна зможе безсумнівно дізнатися, хто ж стоїть за найгучнішим вбивством України минулого десятиліття.