У Донецьку джип бойовиків протаранив автобус, що перевозив металургів: є жертви - ЗМІ

У Донецьку джип з бойовиками сепаратистського батальйону "Кальміус" рухом на червоне світло протаранив автобус з працівниками підприємства "Укрсплав". Про це повідомляють джерела "ОстроВа".

Раніше ЗМІ повідомили про цю аварію, як про попадання в автобус снаряда.

Трагедія сталася сьогодні на перетині Партизанського та Київського проспектів Донецька.

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Жителі Донецька, які стали свідками НП повідомляють, що в результаті інциденту двоє людей загинули, ще 12 отримали різні травми - від легких, до середньої тяжкості; двоє людей у важкому стані, передає Сегодня.

"Двоє постраждалих - жінки, співробітниці металургійного підприємства. Серед загиблих і поранених також і представники "ДНР". На місце аварії з'їхалися "поліція" і автоматники", - розповіли донеччани.