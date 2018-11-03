СБУ затримала на хабарі керівника львівського університету (фото)

Він вимагав від працівника ДСНС з Херсонщини 84 тисячі гривень за працевлаштування у навчальному закладі.

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, оперативники встановили, що полковник служби цивільного захисту вимагав від працівника ДСНС з Херсонщини 84 тисячі гривень за працевлаштування у навчальному закладі.

"Оперативники спецслужби затримали зловмисника поблизу університету під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, вирішується питання повідомлення посадовцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, на Хмельниччині чиновники Держгеокадастру та Держекоінспекції погоріли на хабарі в 1200 доларів.