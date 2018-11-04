«Влаштую собі відмінний випускний»: у мережі з'явилось особисте листування керченського стрільця

Хлопець скаржився на відсутність друзів та зізнавався, що «деградував у нігіліста».

Студент Владислав Росляков, підозрюваний у масовому вбивстві в Керченському політехнічному коледжі, писав знайомим про те, що володіє зброєю і хоче померти.

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Особисте листування Рослякова опублікували в інтернет-спільноті 2ch. Як стверджується в Telegram-каналі спільноти, користувачам вдалося зламати фейковий аккаунт Рослякова, який використовував у соцмережі ім'я «Анатолій Смірнов».

В опублікованих матеріалах «Смірнов» розповідає знайомим дівчатам про свою пристрасть до стрільби (стріляє по тваринах і людях), а також зізнається, що «деградував у нігіліста». За словами юнака, у нього не було друзів.

Він також натякає на думки про самогубство та обіцяє влаштувати собі «відмінний випускний».

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.

На думку експертів, офіційна версія нападу має низку недоліків, і Росляков не міг діяти один.