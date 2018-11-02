Діяв не один: експерт поставив під сумнів офіційну версію масової бійні в Керчі (відео)

В інтернеті є свідчення очевидців, які кажуть, що одразу з двох місць були постріли в коледжі в Керчі.

Людина, яка влаштувала стрілянину та вибух в керченському політехнічному коледжі, не могла діяти одна.

Про це розповів експерт Київського наукового інституту судових експертиз Юрій Ірхін, коментуючи офіційну версію російського слідства про події в Керчі 17 жовтня, передає "Крим.Реалії".

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Такого висновку експерт дійшов, проаналізувавши обставини збройного нападу на студентів коледжу. Ірхін звернув увагу на кількість загиблих і поранених. На його думку, така кількість жертв може бути лише у разі, якщо нападник "діяв не один".

"Виходячи із загальної картини події, він, найімовірніше, діяв не один. Тому що занадто складний механізм – криміналістичний механізм скоєння цього масового вбивства. І дуже багато нестикувань. В Інтернеті є свідчення очевидців, які кажуть, що одразу з двох місць були постріли. Звісно, з цього можна зробити логічний висновок, що він діяв не один. Я схильний думати, що він діяв не один, тому що занадто багато потерпілих і занадто великий локус ураження", – сказав Ірхін.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в збройовому магазині. Крім того, в розпорядження ЗМІ надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 патронів. На знімку видно, що він купив картеч 13 жовтня.