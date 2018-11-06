Жодна з 20 версій причин вбивства Гандзюк не буде відкинута - Порошенко

За словами президента, влада повинна забезпечити прозорість розслідування, а правоохоронні органи ефективно працювати.

Президент Петро Порошенко заявив, що жодна з 20 версій причин вбивства активістки Катерини Гандзюк не буде відкинута, а ретельно досліджуватиметься слідством.

Читайте такожВона не померла, її було вбито - Порошенко прокоментував хід слідства щодо загибелі Гандзюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі зі студентською та науковою молоддю з нагоди заснування Фонду президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді у Києві.

«Хочу наголосити, що жодна версія, а їх сьогодні більше 20, не буде відкинута, а буде дуже ретельно досліджена з дотриманням процедури слідства», - запевнив глава держави.

«Я як президент не маю можливості і не повинен отримувати інформацію, яка може зашкодити розслідуванню. Але влада повинна забезпечити прозорість, а правоохоронні органи ефективно працювати. Тільки так можна встановити істину і покарати зло», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.

Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться в Херсоні в середу, 7 листопада, о 14.00.