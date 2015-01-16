Губернатор Донеччини просить відкласти введення перепусток в зону АТО

Голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко звернувся до Міністерства оборони та Генштабу з пропозицією відкласти введення перепусток в зону АТО хоча б на місяць. Про це він сказав на брифінгу в Краматорську, передає Громадське.

На думку Кіхтенка, пропускна система не була продумана до кінця і її введення потребує ретельної підготовки.

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«Ми порахували – щомісяця нам потрібно видавати майже 700 тисяч перепусток», - сказав він.

За його словами, систему слід побудувати так, щоб вона не створювала незручностей для людей.