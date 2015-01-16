Губернатор Донеччини просить відкласти введення перепусток в зону АТО
21:41, 16 січня 2015Суспільство
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Кіхтенко вважає, що введення пропускної системи потребує ретельної підготовки.
Кіхтенко пропонує відкласти введення перепусток в зону АТО хоча б на місяць / Фото УНІАН
Голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко звернувся до Міністерства оборони та Генштабу з пропозицією відкласти введення перепусток в зону АТО хоча б на місяць. Про це він сказав на брифінгу в Краматорську, передає Громадське.
На думку Кіхтенка, пропускна система не була продумана до кінця і її введення потребує ретельної підготовки.
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«Ми порахували – щомісяця нам потрібно видавати майже 700 тисяч перепусток», - сказав він.
За його словами, систему слід побудувати так, щоб вона не створювала незручностей для людей.
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