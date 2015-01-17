Перед черговим "перемир'ям" у Станиці Луганській йшли справжні вуличні бої - боєць НГУ

Про це в ефірі 5 каналу повідомив військовий з батальйону Національної гвардії України імені Кульчицького Володимир Ляшенко, передає ТСН.

За його словами, ситуація носить змінний характер, час від часу виникають збройні протистояння.

"Буквально перед тим як було оголошено чергове перемир'я, там йшли справжні вуличні бої. Частина Станиці контролюється бойовиками, частина - українськими військовими і перестрілки відбуваються. Коли туди перевели наш підрозділ, увійшов ще батальйон "Торнадо", дещо розширили зону діяльності, взявши під контроль Кондрашівку. Ситуація більш-менш контролюється", - повідомив боєць Нацгвардії.

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Військовий також зазначив, що у вказаному районі Луганщини воюють і бойовики, і російські військові.

Він також з посиланням на жителів Луганська розповів, що обласним центром пересувається велика кількість кадрових військових РФ, яких помічають за виправкою і дисципліною.