У Маріуполі провели масовий протест проти дій РФ в Україні (фото)

14:47, 17 січня 2015
Суспільство
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У Маріуполі пройшла акція протесту проти дій Росії щодо України.

фото Оборона Мариуполя

«О 12.00 на площі полеглого Леніна біля магазину «Обжора» зібралося близько двох тисяч людей, щоб підтримати сім'ї мирних жителів, які постраждали під час проведення бойових дій на території Донецької і Луганської областей», - йдеться в повідомленні «Оборони Маріуполя» на сторінці в соцмережі .

фото Оборона Мариуполя

Учасники мітингу зібрали підписи під зверненням до міжнародних організацій офіційно визнати самопроголошені «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями.

фото Оборона Мариуполя

Post by Оборона Маріуполя.
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