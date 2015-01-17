У Маріуполі провели масовий протест проти дій РФ в Україні (фото)

«О 12.00 на площі полеглого Леніна біля магазину «Обжора» зібралося близько двох тисяч людей, щоб підтримати сім'ї мирних жителів, які постраждали під час проведення бойових дій на території Донецької і Луганської областей», - йдеться в повідомленні «Оборони Маріуполя» на сторінці в соцмережі .

Учасники мітингу зібрали підписи під зверненням до міжнародних організацій офіційно визнати самопроголошені «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями.