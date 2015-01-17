У Маріуполі провели масовий протест проти дій РФ в Україні (фото)
14:47, 17 січня 2015Суспільство
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У Маріуполі пройшла акція протесту проти дій Росії щодо України.
У Маріуполі пройшла акція протесту проти агресії РФ \ фото Оборона Маріуполя
«О 12.00 на площі полеглого Леніна біля магазину «Обжора» зібралося близько двох тисяч людей, щоб підтримати сім'ї мирних жителів, які постраждали під час проведення бойових дій на території Донецької і Луганської областей», - йдеться в повідомленні «Оборони Маріуполя» на сторінці в соцмережі .
Жителі міста вийшли на центральну площу \ фото Оборона Маріуполя
Учасники мітингу зібрали підписи під зверненням до міжнародних організацій офіційно визнати самопроголошені «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями.
З плакатами, що закликають до миру фото Оборона Маріуполя
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