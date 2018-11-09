В Одесі викрили конвертаційний центр, через який кошти перераховувалися до РФ

Щомісячний оборот нелегального бізнесу становив понад 50 млн грн. За попередніми даними, в цілому ділки встигли «відмити» понад 120 млн грн.

В Одесі правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з багатомільйонним оборотом, через який частина коштів перераховувалася до Росії.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, співробітники прокуратури Одеської області спільно з працівниками Управління СБУ в області викрили та ліквідували схему мінімізації податкового навантаження при переказі коштів за кордон.

Зазначається, що 8 листопада під час обшуків правоохоронці вилучили 18 млн грн у різній валюті (понад 7,5 млн грн, 220,036 тис. дол., більш як 130 тис. євро і більш як 150 тис. російських рублів), а також документацію чорнової бухгалтерії.

За даними прес-служби, фіктивні операції діяли для збору і переведення в готівку коштів підприємств області, а також мінімізації податків.

Наразі перевіряється інформація про перерахування коштів на рахунки фірм, що розташовані в Росії (Москві і Ростові-на-Дону) з використанням офшорних компаній на Кіпрі.

Як зазначили в прес-службі Управління СБУ в області, через одеський конвертаційний центр переводилися в готівку гроші українських підприємств.

Оперативники спецслужби задокументували, що організатори «конверту» пропонували місцевим підприємцям переводити гроші в готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали «послуги» з мінімізації податків. Клієнтами зловмисників були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території Одеського регіону.

«Співробітники СБ України також встановили, що частина коштів перераховувалася на рахунки підприємств країни-агресора в Москві і Ростові-на-Дону через офшорні компанії», - повідомили в управлінні.

Щомісячний оборот нелегального бізнесу становив понад 50 млн грн. За попередніми даними, в цілому ділки встигли «відмити» понад 120 млн грн.

За даними прес-служби УСБУ, правоохоронці затримали одного з кур'єрів під час передачі грошей організатору.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області за ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання владою або службовим становищем").