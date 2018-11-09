Катастрофа MH17: сім'ї загиблих попросили Трампа переконати Путіна оприлюднити правду

У листі Трампу родичі назвали позицію російської влади «очевидною спробою приховати [правду] про те, що трапилося».

Родичі жертв трагедії малайзійського боїнга, який зазнав аврії у липні 2014 року на Донбасі, звернулися до президента США Дональда Трампа напередодні його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20 в Буенос-Айресі.

Родичі загиблих попросили Трампа переконати Путіна оприлюднити детальну інформацію про обставини катастрофи, відзначаючи, що «ніколи не буває пізно зайнятися спокутуванням», пише Новая газета.

У листі Трампу родичі назвали позицію російської влади «очевидною спробою приховати [правду] про те, що трапилося» і провели паралель з поведінкою влади Саудівської Аравії, яка відкидала звинувачення у вбивстві журналіста Джамала Хашогджі у турецькому консульстві.

«Нещодавно ви назвали вбивство пана Джамала Хашогджі «одним з гірших приховувань в історії приховань». Визнаючи, що ми не знаємо всіх фактів, нам здається, що ви маєте рацію. І точно так само ми можемо говорити про вбивство 298 чоловік на борту MH17, яке знаходиться в одній категорії (з вбивством Хашогджі — ред.)», — йдеться у зверненні.

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«Президент Путін багато трудиться, щоб відновити повагу до російського народу і самому увійти в історію як великий державний діяч. Якщо він справді таким є, йому необхідно розуміти, що приховування [правди], настільки очевидне в серйозних злочинах, як атака на MH17, працює проти досягнення його мети », - зазначили родичі загиблих.

24 травня 2018 року, офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області. Водночас влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське.

25 травня 2018 року незалежні дослідники Bellingcat оприлюднили новий звіт щодо катастрофи MH17.

Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у збитті МН17. Також на дані розслідування відреагували НАТО та ЄС.

17 вересня 2018 року Міноборони Росії заявило, що ракету, якою збили MH17, відправили в Україну ще в 1986 році і після цього до РФ її не повертали. Також РФ заявила, що відеодокази міжнародної слідчої групи про причетність РФ до збиття літака це підробка.

29 червня 2018 року ЄС закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17. Парламент Нідерландів також закликав РФ узяти відповідальність за збиття MH17. Водночас, у Мінтрансі Малайзії заявили, що переконливих доказів вини Росії у збитті MH17 немає.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не встиг ознайомитися зі змістом доповіді офіційного слідства, але може «сказати одразу», що Росія визнає висновки слідства тільки в тому випадку, якщо буде приймати «повноцінну участь в розслідуванні». А Міноборони РФ заявило, що ракети, якою збили МН17, немає на їхньому озброєнні.

13 червня 2018 року парламент Нідерландів повідомив, що вироки у справі авіакатастрофи MH17 зможуть виконати в Україні.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.