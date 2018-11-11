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Від тюльпанів в целофані потрібно відмовитися: історик розповів, яким має бути 8 березня в Україні

14:51, 11 листопада 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

Журналіст і історик Вахтанг Кіпіані заявив про те, що вітає зміну радянського календаря і формування українського національного переліку "червоних дат".

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Про це повідомляє Главред.

"Мені подобаються День захисника України, День матері, День героїв, але одночасно я не бачу великої проблеми в існуванні 8 березня як дня боротьби жінок за свої права - не бачу в цьому нічого "радянського". Від тюльпанів в целофані у цей день, звичайно, треба відмовлятися, але говорити про рівні права і рівні можливості обов'язково треба", - підкреслив він.

Раніше директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович висловив думку, що українське суспільство готове відмовитися від традиції святкування Міжнародного жіночого дня.

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Теги: #свята#8 березня