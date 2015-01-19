МВС встановило причетність "ДНР" до 54 умисних вбивств

Про це повідомили в прес-службі МВС. Як підкреслили в МВС, зазначена терористична організація, займаючись протягом 2014 року терористичною діяльністю, причетна до 54 фактів умисних вбивств, 9 фактів посягань на життя співробітника правоохоронних органів, 5 фактів незаконного позбавлення волі та викрадення людини, 7 фактів захоплення приміщень, 3 фактів заволодіння транспортними засобами і 2 фактів знищення військової техніки.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, додали в МВС.