МВС встановило причетність "ДНР" до 54 умисних вбивств
11:58, 19 січня 2015Суспільство
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МВС зібрало докази щодо кваліфікації дій ватажків та учасників так званої «ДНР» за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу - створення терористичної організації на території Донецької області.
REUTERS
Про це повідомили в прес-службі МВС. Як підкреслили в МВС, зазначена терористична організація, займаючись протягом 2014 року терористичною діяльністю, причетна до 54 фактів умисних вбивств, 9 фактів посягань на життя співробітника правоохоронних органів, 5 фактів незаконного позбавлення волі та викрадення людини, 7 фактів захоплення приміщень, 3 фактів заволодіння транспортними засобами і 2 фактів знищення військової техніки.
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Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, додали в МВС.
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