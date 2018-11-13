Запрошені на зустріч з президентом архієреї УПЦ МП сидять за зачиненими дверима в Лаврі – Київський патріархат

Зранку відбулось зібрання Синоду МПвУ, що містило очевидний натяк: ті, хто не підкориться розпорядженням московської Митрополії, сьогодні ж позбудуться посади.

Архієреї Української православної церкви Московського Патріархату так і не рушили на зустріч з президентом України Петром Порошенком в Українському домі.

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Про це у Facebook повідомив речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря)

«В той час, як о 14 годині в Українському домі мала би розпочатися зустріч Президента України з єпископатом Московського Патріархату - запрошені на неї архієреї сидять за зачиненими дверима в Лаврі», - зазначив він.

«Зранку збирався Синод МПвУ. З очевидним натяком: хто з архієреїв не підкориться розпорядженням Митрополії (по факту ж - інструкціям з Москви) - той рішенням Синоду сьогодні ж позбудеться посади», - зазначив представник УПЦ МП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мала відбутись зустріч президента України Петра Порошенка з єпископами УПЦ Московського патріархату. Початок зустрічі було заплановано на 14:00.