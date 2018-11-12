Порошенко завтра зустрінеться з ієрархами Московського патріархату - джерело

Зустріч, як очікується, відбудеться у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.

Президент України Петро Порошенко завтра проведе зустріч з ієрархами Української православної церкви Московського патріархату.

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Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Очікується, що зустріч відбудеться в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали про те, що єпископи УПЦ МП планували 13 листопада провести зустріч з главою української держави.

Зазначалося, що участь всіх єпархіальних і вікарних архієреїв УПЦ МП є обов’язковою.

Нагадаємо, 3 листопада в турецькому Стамбулі Константинопольський патріарх Варфоломій та президент України Петро Порошенко підписали угоду про співпрацю. Порошенко наголосив, що завершується процес створення автокефальної церкви, створені всі умови для підготовки до Собору, щоб томос було надано відповідно до канонів церкви.