"Люди змінюються": багато підприємців в ОРДЛО проігнорували фейкові вибори – екс-голова ЛугОДА

За словами екс-голови Луганської обласної державної адміністрації, підприємці, які у 2014 році ходили на вибори, зараз їх блокували — не пішли на них.

Незважаючи на всі намагання окупаційної адміністрації на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, явка на так званих псевдовиборах у "Л/ДНР" цього року набагато нижча, ніж минулого разу.

Про це заявила виконувачка обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації у 2014 році Ірина Верігіна передає «Обозреватель». Вона уточнила, що спілкувалася з очевидцями "виборів", які розповіли їй про методи, що застосовуються терористами для забезпечення явки.

Читайте такожБойовики з автоматами та занепокоєні жителі: місія ОБСЄ розповіла, як минули псевдовибори в ОРДЛО

"Картинка, яку створювало російське телебачення, [зроблена] за рахунок того, що дуже багато ділянок були закриті. Для того, щоб показати масовість, вони замість семи ділянок, наприклад, зробили одну. Тому здавалося, що людей більше", — пояснила Верігіна.

Крім того, розповіла чиновниця, на "виборчі" ділянки заманювали розпродажем продуктів. Вона навела приклад: якщо яйця в "Л/ДНР" коштують 50 рублів — їх можна було купити за 30. Якщо цукор коштує 40 рублів — його теж можна було купити за 30. Овочі та фрукти були вдвічі дешевші. А тим людям, які проголосували, мобільний рахунок на 100 рублів поповнював місцевий оператор "Лугаком".

"Тобто люди йшли для того, щоб знову щось заробити. Але підприємці, які у 2014 році ходили на вибори, зараз їх блокували — не пішли на них. Люди змінюються. Але там є Росія, тому така картинка і буде — це вигідно передусім Росії", — резюмувала Верігіна.