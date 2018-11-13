Суд заарештував учасників банди, яка тримала в рабстві на Одещині майже сотню людей
Суд обрав запобіжні заходи учасникам організованої злочинної групи, затриманим сьогодні за використання рабської праці майже 100 людей в Одеській області.
Про це сьогодні журналістам повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, інформує прес-служба Нацполіції.
"Організатора – 38-річного громадянина іншої держави, та його активних помічників заарештували без можливості внесення застави, відносно його дружини – 38-річної уродженки Одеської області – суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із заставою 528 тис. грн. Одну з учасниць угруповання відпустили під цілодобовий домашній арешт, решта - теж перебувають під арештом із можливістю внесення застави розміром від 126 тис. грн", - розповів Крищенко.
Із затриманими спілкуються слідчі, які встановлюють обставини та хронологію подій.
Правоохоронці перевіряють показання зловмисників та інформацію, що надали потерпілі.
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Крищенко також зазначив, що потерпілі проходять медичне обстеження, а представники громадських організацій надають їм психологічну допомогу. Окрім того, поліція сприятиме потерпілим у відновлені втрачених документів та поверненні додому.
Слідчі дії тривають, у трьох областях проведені санкціоновані обшуки та вилучені речові докази, які долучені до кримінального провадження.
Затриманим загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 листопада, правоохоронці затримали 13 зловмисників, причетних до утримання людей в Одеській області в трудовому рабстві.
Під час спецоперації було звільнено 94 особи.
За даними поліції, сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України - організувала в Одеській області сільгосппідприємство, на якому кілька років безплатно працювали люди. Їх обманом заманювали на роботу спеціальні вербувальники, які підшукували соціально незахищених людей, обіцяли роботу, стабільну зарплату в 450-500 грн на день, житло і харчування. Географія пошуку жертв - 22 області й Київ, псевдорекрутинг проводився переважно на залізницях.
Дорогою вербувальники споювали майбутніх рабів спиртним, до якого, за припущенням, щось підмішували. Постраждалі засинали в мікроавтобусі, а, коли приходили до тями, виявлялися в незнайомому місці (в бараку, в Одеській області).
За кожного доставленого раба вербувальники отримували по 500 грн. На місці у постраждалих відбирали документи і телефони, змушували безоплатно працювати в полі по 13 годин. При цьому, зі слів постраждалих, "роботодавці" відмовляли в медичній допомозі, а тих, хто намагався втекти били, зокрема й битами.
Під час проведених правоохоронцями обшуків вилучено зброю, автомобілі, серед них - Mercedes і BMW, а також 1 млн грн готівкою.