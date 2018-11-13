Суд заарештував учасників банди, яка тримала в рабстві на Одещині майже сотню людей

Стосовно організатора етнічної межрегиональної групи та його активних помічників обрано запобіжний захід без альтернативи застави, іншим фігурантам призначено заставу або домашній арешт.

Суд обрав запобіжні заходи учасникам організованої злочинної групи, затриманим сьогодні за використання рабської праці майже 100 людей в Одеській області.

Про це сьогодні журналістам повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, інформує прес-служба Нацполіції.

"Організатора – 38-річного громадянина іншої держави, та його активних помічників заарештували без можливості внесення застави, відносно його дружини – 38-річної уродженки Одеської області – суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із заставою 528 тис. грн. Одну з учасниць угруповання відпустили під цілодобовий домашній арешт, решта - теж перебувають під арештом із можливістю внесення застави розміром від 126 тис. грн", - розповів Крищенко.

Із затриманими спілкуються слідчі, які встановлюють обставини та хронологію подій.

Правоохоронці перевіряють показання зловмисників та інформацію, що надали потерпілі.

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Крищенко також зазначив, що потерпілі проходять медичне обстеження, а представники громадських організацій надають їм психологічну допомогу. Окрім того, поліція сприятиме потерпілим у відновлені втрачених документів та поверненні додому.

Слідчі дії тривають, у трьох областях проведені санкціоновані обшуки та вилучені речові докази, які долучені до кримінального провадження.

Затриманим загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 листопада, правоохоронці затримали 13 зловмисників, причетних до утримання людей в Одеській області в трудовому рабстві.

Під час спецоперації було звільнено 94 особи.

За даними поліції, сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України - організувала в Одеській області сільгосппідприємство, на якому кілька років безплатно працювали люди. Їх обманом заманювали на роботу спеціальні вербувальники, які підшукували соціально незахищених людей, обіцяли роботу, стабільну зарплату в 450-500 грн на день, житло і харчування. Географія пошуку жертв - 22 області й Київ, псевдорекрутинг проводився переважно на залізницях.

Дорогою вербувальники споювали майбутніх рабів спиртним, до якого, за припущенням, щось підмішували. Постраждалі засинали в мікроавтобусі, а, коли приходили до тями, виявлялися в незнайомому місці (в бараку, в Одеській області).

За кожного доставленого раба вербувальники отримували по 500 грн. На місці у постраждалих відбирали документи і телефони, змушували безоплатно працювати в полі по 13 годин. При цьому, зі слів постраждалих, "роботодавці" відмовляли в медичній допомозі, а тих, хто намагався втекти били, зокрема й битами.

Під час проведених правоохоронцями обшуків вилучено зброю, автомобілі, серед них - Mercedes і BMW, а також 1 млн грн готівкою.