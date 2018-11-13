Поліція "накрила" банду, яка утримувала у рабстві на Одещині майже сто людей (відео)

У людей відбирали документи і телефони, змушували безкоштовно працювати у полі по 13 годин на день.

Поліцейські провели операцію в Одеській області, внаслідок якої звільнили з рабства 94 людини і затримали 13 членів міжрегіональної організованої злочинної групи, що займалася трудовою експлуатацією людей.

Про це 12 листопада повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

За його словами, "раби" кілька років безкоштовно працювали на сільськогосподарському підприємстві в Одеській області, яке організувало подружжя - 38-річні громадянин Грузії і громадянка України.

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Люди потрапляли у рабство завдяки спеціальним вербувальникам. Вони працювали переважно на залізницях, шукали соціально незахищених людей, обіцяли роботу, стабільну зарплату у 450-500 гривень на день, житло та харчування.

Коли працівники прибували на підприємство, в них відбирали документи і телефони, змушували безкоштовно працювати у полі по 13 годин на день. Тих, хто обурювався, били. Вербувальники отримували за кожного "раба" по 500 гривень. Жертв шукали у 22 областях України та у Києві.

За словами Князєва, поліція працювала над розкриттям злочину чотири місяці – від отримання першої інформації до роботи під прикриттям. Зловмисників затримали у той момент, коли вони саджали до мікроавтобусу нових жертв. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні Одеси, інші перебувають у Києві, проходять медогляд.

Загалом затримано 13 зловмисників. Під час обшуків у них вилучили зброю, автомобілі, серед них - Mercedes і BMW та мільйон гривень готівкою.

У спецоперації брали участь співробітники Управління з боротьби з торгівлею людьми поліції Києва разом з Департаментом з боротьби з торгівлею людьми Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.