этот материал доступен на русском

У Києві перший сніг "відсвяткували" укладанням асфальту (відео)

16:31, 14 листопада 2018
Суспільство
896 0
Роботи проводилися на вулиці Луговій / скріншот

Читайте такожСнігопад у Києві: що відбувається на столичних шиномонтажах (відео)

Відповідне відео було опубліковано на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Зазначається, що укладання асфальту в несприятливу погоду здійснювалося на вулиці Луговій біля нової автозаправки.

В "Київавтодорі" заявили, що відомство не має відношення до зафіксованих на відео робіт.

Нагадаємо, перший сніг у Києві сьогодні спровокував 10-бальні затори та сотні ДТП.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Перший сніг у Києві
Теги: #сніг#асфальт