У Києві перший сніг "відсвяткували" укладанням асфальту (відео)
16:31, 14 листопада 2018Суспільство
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В "Київавтодорі" заявили, що відомство не має стосунку до зафіксованих на відео робіт.
Роботи проводилися на вулиці Луговій / скріншот
Сьогодні на вулицях Києва під час снігопаду помітили працівників, які займалися укладанням асфальту.
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Відповідне відео було опубліковано на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
Зазначається, що укладання асфальту в несприятливу погоду здійснювалося на вулиці Луговій біля нової автозаправки.
В "Київавтодорі" заявили, що відомство не має відношення до зафіксованих на відео робіт.
Нагадаємо, перший сніг у Києві сьогодні спровокував 10-бальні затори та сотні ДТП.
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