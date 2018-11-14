Прорив труби в центрі Києва: виявлено нові пошкодження, ремонт закінчать завтра

Комунальники замінюють аварійно-небезпечну ділянку трубопроводу і вже завтра планують відновити асфальт на місці аварії.

У Києві на місці вчорашньої аварії на тепломережі на розі вулиць Саксаганського і Шота Руставелі ремонтні роботи продовжуються через виявлене ще одне пошкодження трубопроводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Роботи з ліквідації аварії на мережі завершені. Але знайдено поряд аварійно небезпечну ділянку на цій же трубі, і зараз ми будемо замінювати ще частину трубопроводу, щоб закривати це місце з повною впевненістю у подальшій нормальній роботі цієї ділянки мережі», - пояснив Пантелеєв.

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За його словами, сьогодні ремонтники ще більше розриють котлован, будуть розширювати місце проведення робіт. Роботи планують завершити до завтра,15 листопада, після чого відновлять асфальт і проведуть благоустрій проїжджої частини.

В КМДА зазначили, що «Київтеплоенерго» на період ліквідації аварії здійснило перепідключення будинків на іншу теплову мережу, щоб не залишати мешканців без послуг.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в результаті масштабного пошкодження тепломережі на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського стався вилив гарячої води на проїжджу частину і утворилося провалля в асфальті. У яму провалився легковий автомобіль.

Через аварію було заблоковано рух тролейбусів №№ 3, 12, 14, 40, 40к та автобусів № 69 на вулицях Жилянській та Шота Руставелі.

Сьогодні зранку КП «Київтеплоенерго» повідомило, що у найближчі годинивідновить подачу теплоносія споживачам, яка була призупинена через аварію. Зазначалось, що аварійні бригади завершують ліквідацію пошкодження тепломережі, яке сталося ввечері 13 листопада.