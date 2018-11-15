У Києві троє підлітків бризкали в обличчя сльозогінним газом перехожим жінкам і знімали це на телефон (відео)

Одну з жінок госпіталізували до лікарні.

У Києві троє підлітків бризкали в обличчя перехожим сльозогінний газ. Цей безлад знімали на відеокамеру.

Їх затримали патрульні поліцейські. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Подія трапилася у провулку Квітневому Подільського району Києва.

"Ці троє ходили по Квітневому провулку. Не просто прогулювалися, а нападали на жінок, а саме - бризкали їм в обличчя газовим балончиком "Кобра". Все це знімали на камеру свого мобільного телефону. Одну з жінок госпіталізували в лікарню. Затримано інспекторами патрульної поліції за наданими прикметами", - зазначено в опублікованому повідомленні на сторінці Київ Оперативний.

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"Наряд патрульної поліції зупинив правопорушників. Це - місцеві жителі, 2005, 2003 і 2001 років народження. Зараз у них беруть пояснення. Вирішується питання про затримання 16-річного учасника, який безпосередньо застосовував до потерпілих спецзасіб, в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України ", - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення загрожує до семи років позбавлення волі.