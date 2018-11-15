Харківський вуз увійшов у світовий рейтинг

Харківський національний університет ім. Каразіна зайняв в рейтингу 592 місце.

Харківський національний університет ім.Каразіна увійшов в Round University Ranking.

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Про це повідомляється на сайті рейтингу. Він оцінює 761 вуз світу, в нього включені вісім українських вузів. Вони розподілилися так:

Київський національний університет - 554 місце;

Сумський державний університет - 557 місце;

Харківський національний університет ім. Каразіна - 592 місце;

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського - 632 місце;

Національний університет "Острозька академія" - 638;

Національний університет "Київський політехнічний інститут" - 648;

Київський національний економічний університет - 689.