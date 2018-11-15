Харківський вуз увійшов у світовий рейтинг
13:24, 15 листопада 2018Суспільство
9622 0
Харківський національний університет ім. Каразіна зайняв в рейтингу 592 місце.
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна - 592 місце \ sq.com.ua
Харківський національний університет ім.Каразіна увійшов в Round University Ranking.
Читайте такожГриневич: у 2019 році не буде обов’язкового ЗНО з математики
Про це повідомляється на сайті рейтингу. Він оцінює 761 вуз світу, в нього включені вісім українських вузів. Вони розподілилися так:
Київський національний університет - 554 місце;
Сумський державний університет - 557 місце;
Харківський національний університет ім. Каразіна - 592 місце;
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського - 632 місце;
Національний університет "Острозька академія" - 638;
Національний університет "Київський політехнічний інститут" - 648;
Київський національний економічний університет - 689.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter