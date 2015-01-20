В Одесі чоловік застрелив трьох осіб, у тому числі волонтерку

Вночі в Одесі чоловік застрелив трьох людей, серед них волонтерка Яна Шишман. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє активіст Віталій Уманець із посиланням на Катерину Начаєву-Скорук, передає Українська правда.

У загиблої волонтерки залишилася 5-річна донька.

Як повідомили в обласному управлінні МВС, вбивця сам зателефонував в міліцію і повідомив про скоєне. За даними міліції, 48-річній житель села Фонтанка повідомив про те, що він "під час виниклого конфлікту через боргові відносини за допомогою нарізного карабіну МКС калібру 7,62 мм скоїв убивство двох одеситів, 1973 р.н., та 1972 р.н., та жительки міста Болград, 1985 р.н."

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.