Суд засудив кримського екс-депутата до 12 років в'язниці за держзраду

Екс-депутат, який брав участь у голосуванні за російську "Конституцію Криму" і у виборах до міськради Феодосії за законодавством РФ, залишається під домашнім арештом до набрання судовим рішенням чинності.

Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляє Крим.Реалії, Василя Ганиша визнано винним у державній зраді.

Суд вважає, що екс-депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за російську «Конституцію Криму». Також суд розцінив як протизаконну його участь у виборах до міськради Феодосії, які відбулися у вересні 2014 року за російським законодавством.

Ганиш зобов'язаний виплатити 5 789 грн судових витрат. Засуджений залишається під домашнім арештом до набрання рішенням чинності.

На дебатах прокуратура просила засудити екс-депутата до 12 років позбавлення волі. Сам Ганиш і його адвокат просили визнати його невинним і повністю виправдати.

Ганиш стверджує, що «ніколи не скоював злочину проти народу і держави Україна», і свідчення свідків, на його думку, це підтвердили.

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Василя Ганиша затримали 28 квітня 2015 року на виїзді з Криму. Прокуратура АРК обвинувачує екс-депутата в тому, що він сприяв підривній діяльності Росії на території Криму і тим самим скоїв держзраду. Ганишу ставляться в провину два епізоди: голосування за російську Конституцію Криму 11 квітня 2014 року і участь у виборах до Феодосійської міськради, які відбулися за російським законодавством 14 вересня 2014 року.

Ганиш називає обвинувачення необгрунтованими і заявляє, що він був єдиним депутатом, який проголосував проти проведення «референдуму про приєднання Криму до Росії». Він каже, що не голосував за російську «Конституцію Криму», і в день її ухвалення прийшов до парламенту для особистої зустрічі з міністром соціальної політики. Ганиш підтверджує, що балотувався на російських виборах до міськради. Але каже, що робив це на прохання місцевого Меджлісу, щоб «відтягнути» голоси у кандидата від Компартії.

Суд у справі Ганиша почався в серпні 2015 року. У лютому 2017 року, коли до винесення вироку залишалося кілька засідань, Вища рада правосуддя відсторонила голову суддівської колегії Олександра Федюка. Був обраний новий головуючий у справі, і суд над Ганишем почався заново.