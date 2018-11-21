"Дадуть однаковий термін": журналістка назвала ключові моменти у справі кривавої ДТП за участю Зайцевої та Дронова (фото)

Прокурора, адвокатів Зайцевої і суддю експертизи у справі ДТП в Харкові влаштували.

На суді у справі смертельної ДТП в Харкові експерт на іграшковій машинці показував, як стояло авто фігуранта справи Геннадія Дронова, аби довести, що він перетнув межу перехрестя.

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"Все, каже, залежить від того, під яким кутом дивитися. Якщо спереду - лінія перед автомобілем. Якщо зверху - під автомобілем. За висновками експертів, нагадаю, момент небезпеки під час ДТП наступив, коли Дронов заїхав за межі перехрестя", - пише на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Доцяк.

За її словами, на першому фото видно, що вийшло зі спроби експерта виставити машинку так, щоб лінія була одночасно під авто й перед ним.

"Прокурора, адвокатів Зайцевої і суддю експертизи влаштували. Суддя відвід експертам відхилив, а отже, керуватиметься цими дослідженнями для вироку. Потерпілі ж підтримували відвід експертам, їм експертизи також незрозумілі", - зазначила журналістка.

Крім того, продовжила Доцяк, швидкість Lexus не встановлена.

"Червоний автомобіль, з яким могли бути перегони в Зайцевої, не знайдено; нарколога Федірко не знайдено; біоматеріалу для дослідження на наркотики не вистачило; знайдені опіати - не обтяження; перерахування коштів від Зайцевих на картки, які більшість повернули – пом’якшення", - перерахувала журналістка, з чим у справі аварії в Харкові йдуть на дебати.

"Думаю, обом дадуть однаковий термін", - вважає Доцяк.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.