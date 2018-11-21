Відомий український танцюрист прокоментував свій скандальний пост про Путіна

Полунін заявив, що нічого не знає про скандальний допис на своїй сторінці в Instagram.

Відомий український танцюрист балету Сергій Полунін, у якого вчора на сторінці в Instagram з'явився скандальний пост з фото Путіна, прокоментував це повідомлення.

"Я нічого про це не знаю", - відповів артист на запитання журналіста "Громадського".

Крім того, артист балету не зміг однозначно відповісти, чи він особисто веде свою офіційну сторінку в соцмережі.

"Чому ви до мене прив’язалися? Я не знаю, про що ви говорите. Відчепіться від мене. До побачення!", — заявив Полунін та поклав слухавку.

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Сергій Полунін — відомий український артист балету. Він, зокрема, працював у Росії та був прем’єром Музичного театру імені Станіславського-Немировича-Данченка у Москві.

Нагадаємо, 20 листопада на сторінці Полуніна з’явився допис, присвячений його дню народження. У дописі йдеться, що всі привітання артист переадресовує Путіну, "оскільки в деяких частинах світу ЗМІ ставляться до нього несправедливо".

"Ніхто не заслуговує на те, щоб до нього ставилися погано і несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив у ньому світло, і бачу зараз. Володимира я завжди буду захищати своєю енергією та любов’ю…", — йдеться у дописі на сторінці Полуніна в Instagram.