Відомий український танцюрист прокоментував свій скандальний пост про Путіна
Відомий український танцюрист балету Сергій Полунін, у якого вчора на сторінці в Instagram з'явився скандальний пост з фото Путіна, прокоментував це повідомлення.
"Я нічого про це не знаю", - відповів артист на запитання журналіста "Громадського".
Крім того, артист балету не зміг однозначно відповісти, чи він особисто веде свою офіційну сторінку в соцмережі.
"Чому ви до мене прив’язалися? Я не знаю, про що ви говорите. Відчепіться від мене. До побачення!", — заявив Полунін та поклав слухавку.
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Сергій Полунін — відомий український артист балету. Він, зокрема, працював у Росії та був прем’єром Музичного театру імені Станіславського-Немировича-Данченка у Москві.
Нагадаємо, 20 листопада на сторінці Полуніна з’явився допис, присвячений його дню народження. У дописі йдеться, що всі привітання артист переадресовує Путіну, "оскільки в деяких частинах світу ЗМІ ставляться до нього несправедливо".
"Ніхто не заслуговує на те, щоб до нього ставилися погано і несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив у ньому світло, і бачу зараз. Володимира я завжди буду захищати своєю енергією та любов’ю…", — йдеться у дописі на сторінці Полуніна в Instagram.
Thank you for the Birthday Wishes :) I want to use this day and all your good wishes and send them to Vladimir. in my opinion in some parts of the world he has been treated unfairly with media and that is not right! it hurts me as I have been there and I know how it feels. No body deserves to be treated bad or unfair. When I was A kid growing up I have seen light in him and still now, I see light when I see him. Vladimir will be always protected by my energy and Love. Let’s treat everyone with Love that’s how you change this world for the better. . Спасибо за поздравления с днём рождения :) Я хочу воспользоваться этим днём и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребёнком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы Изменим этот мир к лучшему!