Всесвітньо відомий український танцюрист опублікував фото Путіна і пообіцяв "захищати його своєю енергією і любов'ю"

Відомий на весь світ український танцюрист і актор Сергій Полунін у незвичний спосіб відреагував на привітання підписників тз днем народження.

На своїй сторінці в Instagram Полунін опублікував фото російського президента Володимира Путіна і написав, що хотів би направити йому всі добрі побажання.

"Я хочу скористатися цим днем і направити всі ваші добрі побажання Володимиру. На мою думку, в деяких частинах світу ЗМІ відноситься до нього несправедливо, а це не правильно. Мені боляче від цього, так як я був у такому ж становищі і знаю на собі це відчуття. Ніхто не вартий того, щоб з ним поводилися погано або несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив у ньому світло і бачу зараз. Володимира я завжди буду захищати своєю енергією і любов'ю", - написав танцюрист.

Підписники таку позицію Полуніна не підтримали. Під постом з'явилося безліч коментарів, в тому числі і англійською мовою, які засуджують танцюриста. Однак деякі припустили, що акаунт актора могли зламати.

"Захоплююся Вашим талантом, пишалася Вами, але зараз мені соромно, що ви українець", "Ой, а я думав, що у вас є мозок. Помилився", "Ставитися до людей з любов'ю та повагою не означає прийняти диктатора і вбивцю з розпростертими обіймами! Сподіваюся, ви розумієте, що зробили величезну помилку!", "З тризубом на руці не соромно таке писати?", "Я сподіваюся, що вас зламали або погрожували, щоб ви написали таке", "Впевнений, що зламали", "Будь ласка, не ставайте маріонеткою", - пишуть в коментарях.

Знайшлися й ті, хто підтримав танцюриста. "Жах. Що тут діється, скільки жовчі.."відписка! відписка!" Ви взагалі інтерв'ю з ним дивитеся? Давно відомо, що Путін у нього у кумирах. Нічого шокуючого в його словах я не побачила", "Безумству хоробрих співаємо ми пісню!! Браво! Ви як криголам ламаєте всі стереотипи!", - підтримали актора коментатори.

Довідка УНІАН. Сергій Полунін - всесвітньо відомий артист баллета. Став широко відомий після виходу танцювального відео на хіт ірландського співака Hozier "Take Me to Church". Відеороботу оцінив і сам співак. Нещодавно Полунін знявся в кліпі Hozier на пісню "Movеment", в якій танцюристу навіть присвячені рядки.

Він також зіграв у фільмах "Червоний горобець", "Східний експрес", "Лускунчик і чотири королівства" та інших.