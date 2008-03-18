У групі ВІА Гра з`явилася третя солістка (фото)

Місце Віри Брежнєвої в поп-групі ВІА Гра зайняла 22-річна переможниця конкурсу «Міс Росія-2006» Тетяна Котова.

З тих пір, як з ВІА Гри в липні минулого року пішла Віра Брежнєва, на її місце готували і екс-солістку Надію Грановськую, экс-«блестящих» Ганну Семенович і Ксюшу Новікову, а також «фабрикантку» Юлію Паршуту.

До початку цього року продюсери Дмитро Костюк і Костянтин Меладзе ще чекали повернення в колектив Віри Брежневої, яка брала творчу відпустку. Але після того, як Віра стала ведучою телепрограми «Магія десяти», надій на її повернення не залишилося.

«Ми всі були ради за Віру і побажали їй творчих успіхів», – говорить Дмитро Костюк. – «І з початку цього року почали розглядати резюме претенденток на її місце. Охочих потрапити в прославлену групу виявилося немало».

Перебравши сотні варіантів, продюсери зупинили свій вибір на 22-річній Тетяні Котовій.

«У Тетяни потенціал справжньої артистки», – говорить Дмитро. – «Вона подружилася з Альбіною і Меседою і вже знялася в новому кліпі. Хвилювалася, зрозуміло, але справилася з своїм завданням добре. Зараз Таня активно займається вокалом з викладачами. Думаю, у неї все вийде».

Тетяна Котова народилася 3 вересня 1985 року в селищі Шолоховське Білокалитвинського району Ростовської області. Закінчила економічний факультет Південного федерального університету за фахом «антикризове управління». Має титули «Ростовська красуня-2006» і «Міс Росія-2006».

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